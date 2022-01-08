Темпы ревакцинации от Covid-19 возвращаются на предпраздничный уровень

На этой неделе бустерные вакцины от Covid-19 в Латвии получили почти 43 000 человек, таким образом, темпы ревакцинации постепенно возвращаются на предпраздничный уровень, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения.

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Курс вакцинации, получив обе прививки от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson (J&J), завершили 1,27 млн жителей, из них 23,87% уже получили также бустерную вакцину.

Согласно данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии в начале июля 2021 года составляла 1 882 200 человек, таким образом, в целом по крайней мере одну дозу вакцины или вакцину J&J от "Covid-19" получили 70,13% населения, а завершили процесс вакцинации 67,46%, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Охват бустерной вакцинацией населения составляет 16,09%, - дополнительную дозу вакцины получили 303 043 человека.