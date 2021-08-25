На этой неделе темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии остаются самыми низкими этим летом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В первые два рабочих дня от коронавируса прививались около 4300 человек в день, что даже меньше, чем в неделю на Лиго, когда в среднем прививались около 4500 человек в день, что было самым низким показателем этим летом.

Пока что самый высокий уровень вакцинации был на неделе 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 700 человек в день. Рекордное количество вакцинированных за один день зафиксировано 28 мая, когда прививку от Covid-19 получили около 24 700 человек. В течение десяти недель подряд в Латвии каждую неделю в течение четырех недель вакцинировались более 100 000 человек, но с начала лета эти цифры падают.

Вчера прививку от Covid-19 сделали 4 188 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 274 человека, а 1914 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 293 человека были привиты вакциной Johnson & Johnson.

На данный момент по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили около 730 000 латвийцев, что составляет примерно 44,15% населения старше 12 лет. Из них около 632 000 человек получили вторую дозу, а еще 109 000 — однократную дозу вакцины Johnson & Johnson, в результате чего общее количество вакцинированных от коронавируса достигло 741 000 человек, или 44,8% населения Латвии старше 12 лет.