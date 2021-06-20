Темпы вакцинации от Covid-19 на выходных замедлились

Темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии в эти выходные замедлились — несмотря на то, что вчера в стране официально был рабочий день, прививку сделали значительно меньше людей, чем в другие дни недели, но примерно так же, как неделю назад в субботу, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Вчера в Латвии от Covid-19 было привито 7 346 человек, из них 1610 человек были привиты первой дозой вакцины, 4593 человека — второй, а 1143 человека были привиты вакциной Johnson & Johnson (J&J), для которой требуется всего одна доза.

Для сравнения — на этой неделе, с понедельника по пятницу, в Латвии от Covid-19 в среднем ежедневно прививали по 13 220 человек, а в прошлую субботу было привито 8160 человек.

В субботу от Covid-19 в Латвии прививали в 80 медицинских учреждениях. Активнее всего люди прививались в ООО Veselības centru apvienība, ООО Veselības centrs 4 и ООО Vizuālā diagnostika, там привито 1593, 1172 и 995 человек соответственно.

В субботу в Латвии было использовано 1472 первых доз вакцины Pfizer/BioNTech и 2862 вторых дозы этой вакцины, 136 первых доз вакцины Moderna и 1243 вторых доз этой вакцины, две первые дозы вакцины AstraZeneca и 488 вторых доз этой вакцины, а также 1143 дозы вакцины J&J, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

К 19 июня, включительно, в Латвии было использовано 565 217 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 265 757 доз вакцины AstraZeneca, 188 539 доз вакцины Moderna и 47 069 доз вакцины J&J.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получили 586 401 человек, а у 480 181 человека вакцинация завершена.

По состоянию на 19 июня в стране было использовано 1 066 582 доз вакцины от Covid-19.

С 3 мая в Латвии вакцину против Covid-19 может получить любой взрослый человек, желающий прививаться, с 17 мая — подростки с 16 лет, а со 2 июня — подростки от 12 до 15 лет.