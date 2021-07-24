Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими
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За пять рабочих дней на этой неделе от Covid-19 привиты 29 503 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Таким образом, на этой неделе сохранялась наблюдающаяся с начала лета тенденция снижения темпов вакцинации, которые существенно отстают от поставленной цели — 100 000 привитых в неделю.

В пятницу от Covid-19 был привит 4971 человек. Первую прививку вчера получили 2194 человека, завершили процесс вакцинации 1984. Еще 793 человека были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации в Латвии завершили 34,94% населения.

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