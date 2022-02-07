Темпы вакцинации от Covid-19 продолжают снижаться

На прошлой неделе темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии были самыми низкими с марта 2021 года, когда вакцины еще были в ограниченном количестве, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В целом на прошлой неделе привились около 23 500 человек, что составляет примерно 3400 человек в день.

На прошлой неделе люди в основном прививались бустерными вакцинами, которые составили 79% общего количества, и только 6,5% привились первой дозой.

В воскресенье прививки от Covid-19 сделали 319 человек, в том числе первую — всего 19, а завершили процесс вакцинации 47, из них шесть человек привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Бустерные вакцины вчера получили 253 человека.

В целом по крайней мере первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили около 1,053 млн человек, или 56% жителей страны, в том числе вторую дозу получили около 1,005 млн жителей, а еще около 286 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson, поэтому общее количество закончивших вакцинацию составляет 1,29 млн, или 68,6% населения страны.

Общее количество получивших первую дозу и вакцину Johnson&Johnson составляет примерно 1,34 млн человек, а бустерную вакцинацию прошли 464 000 человек, или 14,65% населения.

Среди взрослого населения первую прививку от Covid-19 получили около 64%, завершили процесс вакцинации около 80%, а привились бустерной вакциной — около 31%.



