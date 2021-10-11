Темпы вакцинации от Covid-19 растут

В течение трех недель подряд увеличивается темп вакцинации от Covid-19, приближаясь к показателям середины лета, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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На прошлой неделе привились по крайней мере 45 182 человека, что примерно на 2000 человек больше, чем неделей ранее (43 848 человек). Согласно данным НСЗ, с середины июля количество привитых в неделю составляло в среднем около 34 000 человек.

После того как в пятницу правительство постановило объявить чрезвычайное положение, которое предусматривает ограничения в основном для непривитых, в выходные дни существенно вырос интерес к вакцинации.

В субботу прививки от Covid-19 получили по крайней мере 5344 человека, а в воскресенье, по предварительным данным, по крайней мере 2466 человек.

Тем не менее темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз отстают от конца мая, когда в течение недели в среднем в день прививалось более 16 700 человек.