Темпы вакцинации от Covid-19 растут
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В течение трех недель подряд увеличивается темп вакцинации от Covid-19, приближаясь к показателям середины лета, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На прошлой неделе привились по крайней мере 45 182 человека, что примерно на 2000 человек больше, чем неделей ранее (43 848 человек). Согласно данным НСЗ, с середины июля количество привитых в неделю составляло в среднем около 34 000 человек.

После того как в пятницу правительство постановило объявить чрезвычайное положение, которое предусматривает ограничения в основном для непривитых, в выходные дни существенно вырос интерес к вакцинации.

В субботу прививки от Covid-19 получили по крайней мере 5344 человека, а в воскресенье, по предварительным данным, по крайней мере 2466 человек.

Тем не менее темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз отстают от конца мая, когда в течение недели в среднем в день прививалось более 16 700 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

32

Source

LETA

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни