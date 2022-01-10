Темпы вакцинации от Covid-19 вернулись на предпраздничный уровень

На прошлой неделе темпы вакцинации от Covid-19 вернулись на уровень, который наблюдался перед Рождеством и Новым годом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На прошлой неделе от Covid-19 привились почти 66 000 человек, или около 9500 в день. Такие темпы вакцинации наблюдались в конце ноября и начале декабря.

Темпы вакцинации на прошлой неделе по-прежнему поддерживались бустерной вакцинацией — дополнительно привились 52 500 человек, около 8500 завершили процесс вакцинации и только около 5000 человек получили первые дозы вакцин.

В воскресенье от Covid-19 привились 1165 человек, в том числе первую прививку получили всего 66 человек, процесс вакцинации завершили 108 человек, из них 26 человек привились вакциной Johnson&Johnson. Бустерную дозу вакцины получил 991 человек.

Курс вакцинации, получив обе прививки от Covid-19 или вакцину Johnson & Johnson, завершили 1,271 млн жителей, что составляет 67,5% населения страны.

Согласно данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии в начале июля 2021 года составляла 1 882 200 человек, таким образом, в целом по крайней мере одну дозу вакцины или вакцину Johnson & Johnson от Covid-19 получили 1,32 млн человек. Охват бустерной вакцинацией населения составляет 16,6% — дополнительную дозу вакцины получили 313 тыс. человек.