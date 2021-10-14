Темпы вакцинации в Латвии ускорились: в среду вакцину получило более 10 тысяч человек
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В среду, 13 октября, прививку от Covid-19 получили 10 113 жителей Латвии. Вакцинация проводится в 316 медучреждениях, больше всего пациентов получили прививку в учреждениях Veselību centra apvienība, Veselības centrs 4 и LUC Medical.

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Вчера преимущественно вакцинировались жители, которые не входят ни в одну из приоритетных групп. Прививку получили более 1200 пожилых людей, 650 жителей с хроническими заболеваниями, а также несколько сотен представителей профессий, для которых вакцинация недавно стала обязательной.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, с повышением темпов вакцинации за два дня доля начавших вакцинацию от коронавируса жителей выросла на один процентный пункт до 52%.

С начала месяца самое высокое за день чисто вакцинированных зафиксировано в пятницу, 8 октября, - свыше 10 400 человек. Среда тоже стала одним с почти рекордным количеством вакцинированных за день с начала месяца.

На данный момент в Латвии прививку от коронавируса получили уже 982 503 человека, а курс вакцинации завершили 911 039 человек или 48,4% жителей страны.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Вакцинация
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