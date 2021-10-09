Темпы вакцинации в Латвии за неделю немного увеличились

В пятницу, 8 октября, прививки от Covid-19 в Латвии получили 7958 человек, а доля полностью вакцинированного населения увеличилась до 47,14%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Количество людей, вакцинированных в пятницу, является вторым по величине на этой неделе. В понедельник прививки получили 5515 человек, во вторник - 7089 , в среду - 8064 и в четверг - 6827.

Число людей, вакцинированных в пятницу в Латвии, превышает среднесуточное значение за последние несколько недель, и оно еще может увеличиться, потому что не все медики вводят данные в единую базу данных в тот же день.

Тем не менее темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз отстают от конца мая, когда в среднем ежедневно вакцинировались более 16 700 человек.

На данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинирован 950 791 человек, полный курс вакцинации прошли 887 304 человека, что соответствует 47,14% населения Латвии.

В пятницу 3091 человек в Латвии получили первую вакцину от Covid-19, 2285 - вторую, а 2391 человек был привит однократной вакциной Johnson&Johnson.

В пятницу вакцинацию от Covid-19 проводили 287 медицинских учреждений страны.