Теневая экономика Латвии возросла до 25,5%; это самый высокий показатель с 2011 года

Объем теневой экономики в Латвии в 2020 году увеличился на 1,6%, составав 25,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). Это самый высокий показатель с 2011 года, когда объем теневой экономики равнялся 30,2% от ВВП. Такие результаты "Индекса теневой экономики в странах Балтии" опубликовала сегодня Рижская высшая школа экономики (SSE Riga) .

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В 2016-2018 годах теневая экономика в Латвии в 2016-2018 росла: 20,7% от ВВП в 2016 году, 22% — в 2017-м и 24,2% — в 2018-м. В 2019 году объем теневой экономики снизился до 23,9% от ВВП. В прошлом "ковидном" году, когда во многих отраслях периодами была запрещена работа (индустрия красота, сфера культуры и развлечений и т.д.) — опять рост теневой экономики. Такая же тенденция наблюдается в Литве и Эстонии — в соседних странах прирост составил 2,2%. В Эстонии объем теневой экономики составил 16,5% от ВВП, в Литве — 20,4% от ВВП.

"Сейчас еще сравнительно трудно сделать выводы о том, насколько на показатели теневой экономики 2020 года оказала влияние пандемия Covid-19. Однако, как и в прошлогоднем исследовании, можно точно сказать, что невзирая на старания политиков, объем теневой экономики в Латвии не удается снизить или же существенно снизить еще с 2012 года. К сожалению, объем теневой экономики не удалось существенно уменьшить и во время экономического подъема — в ситуации, когда он должен уменьшаться, в том числе, потому, что предприниматели чувствуют себя лучше и больше мотивированы платить налоги. Потому почти закономерно, что теневая экономика растет тогда, когда экономика переживает сравнительно тяжелые времена", — заявил автор исследования, профессор SSE Арнис Саука.

В 2020 году самой значительной компонентой теневой экономики в Латвии и Эстонии были зарплаты "в конвертах". На долю зарплат "в конвертах" в Латвии приходится 46,9% общего объема теневой экономики (в 2019 году — 44,1%), в Эстонии — 40,3% (в 2019-м — 43%). Неучтеннные доходы в нашей стране составляют 29,9% (в 2019-м — 32%), а компонента неучтенных работников — 23,2% (в 2019-м — 23,9%) от объема теневой экономики. В Литве самой значительной компонентой были неучтенные доходы и зарплаты "в конвертах" (оба показатели — по 37,7%), далее следуют неучтенные работники (24,7%).

По словам профессора Сауки, зарплаты "в конвертах" по-прежнему главный двигатель сохранения и роста объема теневой экономики в стране. Этим же объясняется и то, что в Эстонии и Литве показатели объема теневой экономике ниже.

"Часть средней зарплаты (%), которую предприниматели скрывают от государства или зарплаты "в конвертах", в 2020 году возросла во всех странах Балтии в сравнении с 2019-м годом. Однако по-прежнему в Латвии эта тенденция наиболее выражена", — отметил профессор. В конце 2020 года официальная брутто-зарплата в Латвии равнялась 1147 евро, в Литве — 1455 евро, в Эстонии — 1441 евро.

В исследовании говорится о том, что общий уровень взяточничества (процент от расходов, которые фирмы платит неофициально, чтобы "уладить дела") в 2020-м году по сравнению с 2019-м в Латвии возрос на 0,2%, составив 8,3%.

Самый высокий уровень теневой экономики в Латвии — в Курземе, Рижском регионе и Видземе. Среди отраслей лидирует строительство (в 2020 году — 28,7%), далее — оптовая торговля (25,3%), услуги (24,9%), розничная торговля (23,9%) и производство (23%).

В прошлом году в Латвии снизилась удовлетвореннность работой Службы госходоходов. Фискалам поставили оценку в 3,41 из 5 возможных баллов (в 2019 году — 3,5 балла).

Исследование показало, что новые предприятия больше участвуют в теневой экономике, нежели старые. Профессор Арнис Саука объясняет это тем, что маленькие и новые фирмы уходят от уплаты налогов, чтобы выдержать конкуренцию с крупными и опытными компаниями. "В этом контекте существенна всеобъемлющая политика государственной поддержки малых и новых предприятий", — подчеркнул автор исследования.

Профессор Арнис Саука прогнозирует, что с большей долей вероятности объем теневой экономики Латвии продолжит рост в ближайшие два-три года. Причины, которые указывает профессор: неверие предпринимателей в то, что правительство адекватно потратит деньги, полученные в виде налогов, коррупционные скандалы, непрогнозируемость налоговой политики, недостатки коммуникации политиков с бизнесом и жителями. В том числе, в сфере оказания государством услуг в сферах образования, здравоохранения, поддержки предпринимателей и социальной помощи.