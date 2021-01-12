Теологи и ряд религиозных деятелей выступили против сужения понятия семьи в Конституции

Преподаватели факультета теологии Латвийского университета, религиозные деятели и ученые опубликовали открытое письмо, в котором выступили против инициативы Национального объединения сузить понятие семьи в 110 статье Сатверсме.

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“Мы выступаем против попыток политиков сузить определение семьи, игнорируя реальность, в которой существуют разные формы семьи и они будут существовать вне зависимости от законодательных актов. Односторонние попытки навязать одну модель это дешевая попытка получить политический капитал, спекулируя на страхах и предрассудках людей. В результате накаляется напряжение в обществе”, - указали авторы письма.

Авторы отмечают, что в истории нет “золотых времен”, в которые существовала одна “правильная” модель семьи, а ныне большая часть детей живет в неполных или расширенных семьях. Теологи указывают, что понятие “христианских ценностей” контекстуально, поэтому никто не имеет права говорить за всех и предлагать неоспоримое определение. “Любовь, справедливость, сострадание - это ценности, за которые выступают люди разных убеждений. Эти принципы можно реализовать в разных моделях.” Авторы призывают не использовать Конституцию как механизм отчуждения.

Письмо подписали профессора факультета теологии Латвийского университета Даце Балоде, Валдис Тераудкалнс, Нормундс Титанс, Лайма Гейкина, Юрис Цалитис, а также священники и религиозные деятели - Иво Роде, Линардс Розенталс, Риналдс Гулбис и многие другие.

Как уже сообщалось, Национальное объединение подало на рассмотрение Сейма законопроект, предусматривающий изменение Конституции (Сатверсме) Латвии. Согласно замыслу партии, следует переписать статью 110 Сатверсме, конституционно закрепив в основном законе страны понятие семьи. Согласно их предложению, семья должна состоять из отца и матери - мужчины и женщины, - и их детей.

"До сих пор такое понимание казалось самим собой разумеющимся, однако в связи с решением Конституционного суда это подвергается сомнению. Чтобы не продолжались различные интерпретации статьи 110 Сатверсме, понятие семьи следует прописать более детально уже в самой Конституции, сделать его максимально четким и недвусмысленным", — считают представители Национального объединения.

Это стало реакцией на решение Конституционного суда в пользу однополой пары в деле, где партнерша матери ребенка не смогла получить отпуск по рождению ребёнка, полагающийся отцам. Суд признал эту норму дискриминирующей и дал законодателям задание обеспечить юридическую защиту таких семей. Позже председатель Конституционного суда Санита Осипова опубликовала свой отдельный комментарий насчет этого дела, указав, что так как оспоренная норма касается исключительно отца ребенка, то она не затрагивает права партнерши матери ребёнка, а значит, дело надо было закрыть.