Теперь 30-39-летние болеют Covid-19 чаще, чем дети и подростки

Раньше Covid-19 чаще обнаруживали у возрастной группы 10-19 лет, но в последние дни больше всего новых случаев выявлено именно среди 30-39-летних жителей. Это подтверждают данные Центра контроля и профилактики заболеваемости, сообщает агентство LETA.

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За прошедшие 14 дней в возрастной группе 30-39 лет открыто 5640 случаев заболевания. Это на 361 случай больше, чем среди детей и подростков 10-19 лет, которые по количеству случаев находятся на втором месте.

На третьем месте — жители 40-49 лет, среди которых открыто 5197 случаев за последние две недели.

Меньше всего случаев констатировано среди жителей 70 лет и старше — Covid-19 открыли у 2288 человек из этой возрастной группы. Среди жителей 60-69 и 20-29 лет также меньше заболевших, примерно по 2583 случаев.

При этом чаще всего госпитализируют именно сениоров — сейчас 65,6% "ковидных" пациентов в стационаре — старше 60 лет, несмотря на то, что за последние две недели только 16,9% случаев открыто в этой возрастной группе.

Среди детей до девяти лет за последние две недели открыто 3020 случаев.

Уже сообщалось, что за прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 1352 до 1444 человек, госпитализировано 162 пациента с коронавирусом, выписано 40. С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 938 пациентов с коронавирусом.