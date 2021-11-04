Теперь бустерную дозу вакцины от Covid-19 могут получить латвийцы старше 50 лет с хроническими заболеваниями

Национальный совет по иммунизации рекомендует сделать дополнительную дозу вакцины от Covid-19 жителям в возрасте от 50 лет и с хроническими заболеваниями. В результате Национальная служба здравоохранения (Nacionālais veselības dienests, NVD) с четверга, 4 ноября, расширяет доступность бустерных доз, пишет Lsm.lv.

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До сих пор Совет по иммунизации рекомендовал бустерную дозу для людей старше 65 лет, а также сотрудникам центров социального ухода и постояльцам пансионатов не ранее, чем через шесть месяцев после получения второй прививки. Теперь к этим группам присоединились и жители старше 50 лет с хроническими заболеваниями, которые представляют высокий риск заболевания Covid-19, сообщила председатель совета Даце Завадска.

Дополнительная доза вакцины, независимо от возраста, доступна и жителям, которые привились вакциной Janssen от производителя Johnson&Johnson. Через полгода после вакцинации бустерную дозу могут получить и беременные женщины, однако они сначала должны проконсультироваться с гинекологом или семейным врачом.

В соответствии с рекомендациями Национального совета по иммунизации с четверга NVD расширяет доступность бустерных доз. Ревакцинацию можно сделать и в пунктах вакцинации без предварительной регистрации, и пунктах выездной вакцинации. Можно также оставить заявку на портале Manavakcina.lv или по телефону 8989, чтобы прививку сделать в медучреждении.

В основном в качестве бустерной дозы рекомендуется использовать вакцину Moderna, вторым приоритетом является Pfizer-BioNTech. Эксперт NVD в вопросах здравоохранения Лига Гайгала отметила, что тем, кто вакцинировался Pfizer-BioNTech, бустерную прививку также лучше делать вакциной этого производителя.

Следующей группой, для которой в ближайшем будущем может быть рекомендована ревакцинация, будет население старше 50 лет, не страдающее хроническими заболеваниями. Бустерная доза вакцины также может быть доступна взрослым с хроническими заболеваниями и профессиональным группам с высоким риском заражения.

Такую возможность NVD могла бы начать предлагать в этом месяце. По словам Завадски, возможно, что до середины января ревакцинация будет доступна еще более широкой общественности в Латвии. До сих пор бустерную дозу вакцины получили 15 000 латвийцев.

Завадска подчеркнула, что пока что ревакцинация не рекомендуется здоровым и молодым людям. Даже тем, кто переболел коронавирусом и получил две дозы вакцины, бустерная доза не рекомендована.

Также Завадска указала, что бустерная доза не может быть обязательной, в том числе и для получения сертификата.

Глава Совета по иммунизации отметила, что процесс ревакцинации не должен влиять на первичную вакцинацию и конкурировать с ней.