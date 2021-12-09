Теперь домашних животных можно регистрировать только у ветеринара

В окончательном, третьем чтении, Сейм принял поправки к закону "О ветеринарной медицине". Теперь впервые зарегистрировать животное можно только у ветеринара. Это нужно для того, чтобы улучшить порядок регистрации домашних животных.

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Теперь практикующий ветеринар будет не только вводить чип, выдавать паспорт и свидетельство о вакцинации, но и регистрировать домашнее животное в базе данных Центра данных сельского хозяйства.

Следить за тем, чтобы требования выполнялись согласно закону, должно будет самоуправление. У самоуправлений также появится право выдавать административные акты о маркировке собак и регистрации.

Раньше домашнее животное можно было зарегистрировать не только у ветеринара, но и в местном самоуправлении, Центре данных сельского хозяйства, а также на портале www.latvija.lv или с помощью электронной услуги на сайте центра. Поскольку хозяева животного могли выбрать способ регистрации питомца сами, часто регистрация вообще не проводилась, говорится в аннотации к законопроекту.

Закон также дополнен новым обязательством для владельцев собак — если животное ввозится из другой страны, в течение 10 дней необходимо обеспечить ему паспорт и регистрацию. Если собаку планируется передать другому владельцу, обязательство необходимо выполнить до момента отчуждения.

В аннотации к закону указано, что сейчас в Латвии зарегистрировано 154 753 домашних животных — 147 654 собаки, 6968 кошек и 109 хорьков.