Теперь электросамокаты должны иметь регистрационные наклейки, а их водители — права
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Сегодня в окончательном чтении Сейм принял поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие более высокие штрафы и новые обязанности для пользователей электросамокатов, велосипедов и велорикш.

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Поправки предусматривают обязательную регистрацию электросамокатов и велорикш, при этом к их конструкции должна быть прикреплена наклейка о государственной регистрации. Регистрация обязательна с 1 января следующего года, а используемые в настоящее время транспортные средства должны быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года. Регистрация велосипедов определена в качестве добровольной.

На электросамокате впредь смогут передвигаться лица, имеющие удостоверение о праве на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории. К управлению велорикшей будут допущены лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие право на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории. Управление велорикшей без соответствующего удостоверения будет наказываться денежным штрафом.

Поставщики электронных услуг, предлагающие услугу коллективного использования электросамоката в мобильном приложении или на веб-сайте, должны будут производить проверку личности и возраста получателя услуги.

Поправками установлены более высокие административные штрафы за нарушения правил дорожного движения для водителей электросамокатов и велосипедов. Увеличен штраф за несоблюдение сигнала светофора и дистанции, а также управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

Самоуправления получат право устанавливать правила на коллективное использование транспортных средств — электросамокатов и велосипедов, в том числе на установку ограничения скорости и определение зоны запрета парковки. Использование электросамокатов также сможет контролировать полиция самоуправлений.

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