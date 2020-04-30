Теперь можно: на некоторых латвийских дорогах максимальная скорость поднята до 100 км/ч

Госпредприятие Latvijas Valsts ceļi сообщает, что с четверга, 30 апреля, на отдельных участках дорог страны максимально разрешенная скорость повышена до 100 км/ч.
Так, со скоростью до 100 километров в час можно ехать на
- Таллинском шоссе (A1) на участке Саулкрастской окружной дороги (22,10 — 26,00 километр и 27,20 — 44,40 километр), а также на участке от Елгавкрасти до Светциемса.
- Видземском шоссе (A2) на участке от Рижской окружной дороги до реконструируемого участка за Гаркалне (14,30 — 24,55километр),
- Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Саласпилса до Икшкиле
- Елгавском шоссе (A8) на участке от поворота на Озолниеки до путепровода на Елгавской окружной дороге (31,80 -39,81 километр).
- Трассе A12 Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией (Терехово) — на нескольких отдельных участках и на региональном шоссе Тинужи Кокнесе (P80), участок от поворота на Кранциемский доломитный карьер до ротационного круга.