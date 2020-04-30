Теперь можно: на некоторых латвийских дорогах максимальная скорость поднята до 100 км/ч
Foto: LETA

Госпредприятие Latvijas Valsts ceļi сообщает, что с четверга, 30 апреля, на отдельных участках дорог страны максимально разрешенная скорость повышена до 100 км/ч.

Так, со скоростью до 100 километров в час можно ехать на

  • Таллинском шоссе (A1) на участке Саулкрастской окружной дороги (22,10 — 26,00 километр и 27,20 — 44,40 километр), а также на участке от Елгавкрасти до Светциемса.
  • Видземском шоссе (A2) на участке от Рижской окружной дороги до реконструируемого участка за Гаркалне (14,30 — 24,55километр),
  • Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Саласпилса до Икшкиле
  • Елгавском шоссе (A8) на участке от поворота на Озолниеки до путепровода на Елгавской окружной дороге (31,80 -39,81 километр).
  • Трассе A12 Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией (Терехово) — на нескольких отдельных участках и на региональном шоссе Тинужи Кокнесе (P80), участок от поворота на Кранциемский доломитный карьер до ротационного круга.
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Кокнесе Latvijas Valsts ceļi Екабпилс Лудза Резекне Саласпилс Терехово
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