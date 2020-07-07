Теперь официально: внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) постановила сегодня объявить внеочередные выборы в Рижскую думу 29 августа.

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Выборы объявлены с учетом закона о роспуске Рижской думы, который предусматривает, что выборы должны быть объявлены 7 июля, а проведены 29 августа.

Голосовать на выборах можно на своем или любом другом избирательном участке Риги. В день выборов участки будут открыты с 7 до 22 часов. Проголосовать также можно предварительно в среду, 26 августа, с 16 до 21, в четверг, 27 августа, с 9 до 16 часов, и в пятницу, 28 августа, с 12 до 20 часов.

Право участвовать в выборах имеют граждане Латвии и ЕС в возрасте с 18 лет, имеющие зарегистрированное место жительства на административной территории Риги на 31 мая этого года или владеющие недвижимостью на административной территории Риги, причем последние должны специально зарегистрироваться для участия в выборах с 30 июля по 15 августа.

Также с 30 июля до 15 августа можно поменять свой участок на любой другой избирательный участок в Риге.

Списки кандидатов в депутаты Рижской думы будут приниматься с 14 по 20 июля.

Чтобы уменьшить риски распространения "Сovid-19" на выборах в Рижскую думу, разработаны специальные рекомендации о мерах дезинфекции и социального дистанцирования. Избиратели на участках должны находиться в масках и пользоваться собственными письменными принадлежностями. Тем, кто придет голосовать без маски и авторучки, их выдадут на участке.