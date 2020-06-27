Теперь снятого клеща можно разом проверить и на болезнь Лайма, и на энцефалит

Сеть лабораторий Centrālā laboratorija объявила о новой возможности для латвийцев — теперь для клиентов, желающих проверить снятого клеща, могут провести тест на наличие сразу двух видов патогенных микроорганизмов. Таким образом станет ясно, заражен ли кровосос энцефалитом или боррелиозом Лайма. Ранее можно было провести тест на наличие лишь одного из возбудителей заболевания.

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Отмечается, что для выявления возбудителя энцефалита используется метод, связанный с РНК, а боррелиоза (болезни Лайма) — связанный с ДНК. Таким образом, тест является высокочувствительным. При этом в случае с боррелиозом идет проверка на сразу три возбудителя — — B.afzelii, B. garnii, B. burgdoferi sensu stricto.

Снятого с человека клеща желательно доставить в лабораторию как можно скорее и живым. Однако даже мертвый клещ в течение первых 72 часов может быть использован для анализов. По истечении этого срока вырастает риск ложноотрицательного результата — то есть анализ покажет отстутствие возбудителей, хотя на самом деле клещ был заражен.

Centrālā laboratorija не оказывает услуги снятия присосавшегося клеща — квалифицированно это могут сделать в Центре инфектологии (ул. Линезера, 3).

Хотя большинство людей ассоциируют укус клеща с возможностью заразиться энцефалитом, ситуация в Латвии 2020 году указывает на то, что очень высок риск инфицирования болезнью Лайма, от которой, в отличие от энцефалита, в мире до сих пор нет возможности получить прививку.

Как пишет газета Latvijas avīze, за первые 6 месяцев работники Латвийского центра инфектологии проверили 352 клеща на боррелиоз Лайма. В 75 случаях (21,3% от общего числа проверок) выяснилось, что клещ является переносчиком этой заразы.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, каждый год в Латвии боррелиозом Лайма заболевает от 200 до 600 человек. В среднем, согласно статистике, процент инфицированных боррелиями клещей составлял, в зависимости от года, от 20% до 40%. Для сравнения, энцефалитом пока что были заражены лишь 4% проверенных в этом году клещей.

Издание приводит также отчеты Центра инфектологии, согласно которым, до сих пор в этом году подтвержден лишь один случай энцефалита, тогда как за 2019 год было выявлено 78 случаев. Также в прошлом году у 27 пациентов обнаружили болезнь Лайма, еще у 32 — эрлихиоз.

Прошедшая аномально теплая зима позволила большой части живущих в Латвии клещей не только не уходить в спячку, но и не проредила их поголовье в целом. Это привело к тому, что этим летом латвийцам, отправляясь на природу, следует отдавать отчет: сейчас клещей очень много, причем "подцепить" их можно даже в местах, максимально близких к городским условиям, пишет журнал Ir.