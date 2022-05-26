Теперь уже бывший министр экономики Витенбергс вернулся в Сейм

Восстановлен мандат депутата Сейма бывшему министру экономики Янису Витенбергсу ("Национальное объединение").

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В связи с этим закончились депутатские полномочия Айвара Гейданса ("Консервативные"), который до сих пор работал с так называемым "мягким мандатом".

Таким образом, количество депутатов Сейма от Национального объединения увеличилось на одного — до 13 парламентариев. При этом формально Витенбергс будет внефракционным депутатом, поскольку избран по списку KPV LV, а регламент Сейма не позволяет вступать в другую фракцию.

Количество депутатов от "Консервативных" с уходом Гейданса уменьшилось на одного — до 15. Формально оно остается прежним, так как Гейданс тоже был депутатом, не входящим во фракции — он, как и Витенбергс, был избран по списку KPV LV.