Теплая погода в Латвии сохранится до среды

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие четыре дня в Латвии будет тепло, местами пройдут дожди.

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В субботу небо будет преимущественно затянуто облаками, местами пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +4..+9 градусов, днем потеплеет до +11..+16 градусов.

В воскресенье ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью в западной и центральной части страны не опустится ниже +9..+12 градусов; днем ожидается +11..+16 градусов.

В понедельник сильных осадков не ожидается, при умеренном западном ветре воздух станет на несколько градусов прохладнее, а во вторник возможны достаточно сильные дожди и порывистый ветер.

Со среды температура воздуха значительно понизится, в ночь на четверг она может опуститься на несколько градусов ниже нуля. Осадков станет меньше, но в конце следующей недели снова прогнозируется более дождливая и теплая погода.