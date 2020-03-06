Терауда: ликвидация ПБК может еще больше включить русскоязычных в инфопространство России

В связи с ликвидацией новостей Первого Балтийского канала нужна дискуссия об обеспечении русскоязычного содержания в других медиа, считает глава подкомиссии Сейма по медиаполитике Вита Анда Терауда ("Развитие/За!"). Об этом сообщает агентство LETA.

"Несомненно, ликвидация новостей Первого Балтийского канала сужает информационное пространство", — признала она. По ее мнению, национальный совет по электронным СМИ должен решить, выполняет ли теперь канал требования, предусмотренные выдачей ему лицензии. Совету стоит также рассмотреть вопрос о том, как аудитория ПБК сможет получать информацию о происходящем в Латвии. "Есть Латвийское радио 4 и русская версия портала lsm.lv, но это не телевидение", — отметила она.

На вопрос о том, нет ли риска, что бывшая аудитория ПБК еще сильнее вольется в информационное пространство России, Терауда ответила, что это один из возможных исходов, и поэтому NEPLP стоит подумать об альтернативах для этой аудитории.