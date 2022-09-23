Терпеть, искать или требовать прибавки? Подкаст "Отчаянный оптимист": как энергокризис меняет рынок труда

“Нормальной работы нет, платят копейки, пора паковать чемоданы“. Или “работы полно, деньги есть, нормальных работников нет - хоть сам становись к станку“. Примерно так в последние годы выглядит рынок труда в современной Латвии с точки зрения работника или работодателя. Но сейчас, похоже, ситуация меняется: и бизнес, и население переходят в режим выживания. Что делать работникам - бояться увольнения и всеми силами держаться за рабочее место? Требовать более высокой зарплаты? Искать другую работу, где платят больше? Об этом — в новом выпуске подкаста “Отчаянный оптимист” с Ольгой Петровой.

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"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

В этом выпуске "Отчаянного оптимиста":

Легко ли сейчас найти работу в Латвии?

В каких отраслях конкурс 20 человек на место? А куда никто идти не хочет?

Что за новые профессии появились на рынке?

Что работодатель вынужден писать в объявлении, чтобы привлечь сотрудников?

Что с зарплатами: где они выше всего? (спойлер: не только в IT или финансах)

Можно ли сейчас давить на начальника и требовать повышения зарплаты?

Говорят, проблема зарплат весной обострится. Что это вообще значит?

Ждет ли нас новая волна увольнений и эмиграции?

Есть ли смысл бояться роботов, которые лишат вас работы в Латвии?

На эти и другие вопросы отвечают руководитель компании по подбору персонала CV-Online Latvia Айвис Бродиньш, экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш и редактор отдела Бизнеса портала Delfi Полина Элксне.

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