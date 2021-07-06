Террасы кафе могут работать круглосуточно; упростили согласования для сезонных кафе и пляжных сооружений

Сейм внес поправки в законодательство, исключив норму, предусматривающую, что террасы летних кафе работают с 6.00 до 24.00. Это означает, что летние террасы смогут работать круглосуточно. Однако эта норма вступит в силу не ранее чем через десять дней — когда закон сможет провозгласить президент.

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Изначально поправка, предусматривающая введение ночного режима для летних кафе, была подана KPV LV, однако Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, завернув поправку оппозиции, подала свою, аналогичную.

Сейм поддержал упрощение процесса согласований для открытия и функционирования сезонных кафе, а также сезонных пляжных строений — спасательных вышек, кабинок для переодевания, игровых площадок и прочих подобных объектов.

Так сезонные кафе и сезонные строения, предусмотренные для обеспечения благоустройства и эксплуатации пляжей, должны будут получать согласование только от Государственной службы среды. Это призвано ускорить и облегчить процесс открытия и функционирования сезонных кафе и сезонных построек.

Термин "сезонная постройка" в понимании закона будет относиться к таким строениям, которые не являются постоянными объектами недвижимости. Срок экплуатации таких объектов не может превышать один год и по истечении этого срока они подлежат сносу.

Действие закона не распространяется на сезонные постройки в защитной дюнной зоне Балтийского моря и Рижского залива. Такие строительные работы требуют оценки влияния на окружающую среду.

6 июля большинство Сейма не поддержало множество поправок оппозиции о смягчении "ковидных" ограничений. В том числе — предложение независимого депутата Юлии Степаненко об исключении из Закона об управлении распространением инфекции Covid-19 всего раздела об административных наказаниях не несоблюдение ограничений. Поддержку большинства не получило и предложение KPV LV отменить ношение масок в общественных местах с интенсивным потоком, находящихся при этом под открытым небом, а также в общественных внутренних помещениях (в том числе, на рабочих местах), если там находятся больше одного человека.