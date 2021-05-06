Террасы ресторанов смогут работать с 6:00 до 21:00 и продавать алкоголь

С 7 мая террасы ресторанов смогут обслуживать клиентов с шести утра до девяти вечера. Посетителям можно будет продавать алкоголь, хотя Минздрав выступал за запрет алкоголя, сообщает LETA со ссылкой на решение правительства.
Террасы могут работать с 6:00 до 21:00, а в остальное время можно будет торговать едой навынос. Решение ограничить работу в вечерние часы Минэкономики объясняет желанием ограничить "слишком долгую социализацию" и употребления алкоголя, которые вызовут риск невыполнения правил эпидемиологической безопасности.
За одним столом могут находиться не более 10 человек, принадлежащих к двум или менее домохозяйствам, четверо из них могут быть совершеннолетними.
Между столиками должно быть два метра либо разграничивающая стена. Работники и посетители должны быть в масках, за исключением тех моментов, когда посетители сидят за столом.
Террасой считается такое открытое помещение, где стены огораживают не более 50% площади. Ресторанные услуги в палатках и павильонах закрытого типа оказывать запрещено.
Кроме того, предусмотрено, что поставщики услуг общественного питания должны назначить ответственное лицо, которое будет организовывать и контролировать выполнение мер эпидемиологической безопасности в месте оказания услуг общественного питания. Этот человек во время оказания услуг должен находиться на террасе все время ее работы.
Также в заведении должна быть размещена наглядная общедоступная информация, в том числе на иностранных языках, о максимальном количестве лиц, которые могут находиться в заведении, ответственном за эпидемиологическую безопасность лице и контактные данные муниципальной полиции.