Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas; Pūce; VARAM
Foto: LETA

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце получил результат теста на Covid-19, и он отрицательный. Об этом Пуце написал в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр продолжит находиться на карантине до следующего вторника.

Как сообщалось, во вторник Пуце заявил, что контактировал с человеком, инфицированным Covid-19, и поэтому ушел на карантин.

Он отменил ранее запланированную командировку в Люксембург, где проходила встреча министров окружающей среды Европейского союза.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

14

Source

LETA

Tags

Юрис Пуце Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt