Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце получил результат теста на Covid-19, и он отрицательный. Об этом Пуце написал в Twitter.
Министр продолжит находиться на карантине до следующего вторника.
Как сообщалось, во вторник Пуце заявил, что контактировал с человеком, инфицированным Covid-19, и поэтому ушел на карантин.
Он отменил ранее запланированную командировку в Люксембург, где проходила встреча министров окружающей среды Европейского союза.
Esmu saņēmis testa rezultātus un tie ir negatīvi. Jāsaka, ka tas ir iepriecinoši. Atbilstoši likumam atradīšos karantīnā līdz nākamās nedēļas otrdienai.— Juris Pūce (@pucej) October 22, 2020