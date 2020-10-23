Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце получил результат теста на Covid-19, и он отрицательный. Об этом Пуце написал в Twitter.

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Министр продолжит находиться на карантине до следующего вторника.

Как сообщалось, во вторник Пуце заявил, что контактировал с человеком, инфицированным Covid-19, и поэтому ушел на карантин.

Он отменил ранее запланированную командировку в Люксембург, где проходила встреча министров окружающей среды Европейского союза.

Esmu saņēmis testa rezultātus un tie ir negatīvi. Jāsaka, ka tas ir iepriecinoši. Atbilstoši likumam atradīšos karantīnā līdz nākamās nedēļas otrdienai. — Juris Pūce (@pucej) October 22, 2020



