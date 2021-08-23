Тест на антитела может показать, был ли человек вакцинирован от Covid-19

Сейчас Центральная лаборатория проводит тесты на антитела SARS-CoV-2, которые позволяют определить, был ли человек вакцинирован от Covid-19, проинформила портал Delfi представитель Repharm Лига Рибкинска.

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По ее словам, есть и возможность, сделав тест, убедиться, болел ли человек Covid-19.

"Как при вакцинации, так и в случае перенесенной болезни шанс, что никакие антитела не выработались и не проявятся при тесте — ничтожен. Это может произойти только с иммунокомпетентными людьми, которых очень мало в популяции. По доступным данным мировой медицинской литературы, людей, у которых антитела не вырабатываются — 0,1% от всех жителей, и каждый такой случай нужно рассматривать индивидуально", — рассказала представитель лаборатории.

Тесты рекомендуется делать, начиная с 14-го дня инфицирования или вакцинации.

Такие тесты доступны и в E. Gulbja laboratorija, свидетельствуют данные на домашней странице учреждения. Конкретные анализы позволяют проверить наличие антител после вакцинации и/или болезни.

13 августа Государственная полиция сообщила о как минимум 200 случаях имитации вакцинации за взятку. Люди платили деньги и получали фальшивые цифровые сертификаты Covid-19. В связи с этим полиция уже обратилась в Национальную службу здоровья с просьбой аннулировать 12 незаконно полученных сертификата.

На вопрос портала Delfi, можно ли использовать тесты на антителы, чтобы констатировать незаконность получения "ковидного" сертификата, Государственная полиция ответила, что в интересах следствия не открывает методы, которые применяются для выявления таких случаев.

Сейчас Центральная лаборатория проводит тесты на антитела SARS-CoV-2, которые позволяют определить, был ли человек вакцинирован от Covid-19, проинформировала портал Delfi представитель Repharm Лига Рибкинска.

По ее словам, есть и возможность, сделав тест, убедиться, болел ли человек Covid-19.

"Как при вакцинации, так и в случае перенесенной болезни шанс, что никакие антитела не выработались и не проявятся при тесте — ничтожен. Это может произойти только с иммунокомпетентными людьми, которых очень мало в популяции. По доступным данным мировой медицинской литературы, людей, у которых антитела не вырабатываются — 0,1% от всех жителей, и каждый такой случай нужно рассматривать индивидуально", — рассказала представитель лаборатории.

Тесты рекомендуется делать начиная с 14-го дня инфицирования или вакцинации.

Такие тесты доступны и в E. Gulbja laboratorija, свидетельствуют данные на домашней странице учреждения. Конкретные анализы позволяют проверить наличие антител после вакцинации и/или болезни.

13 августа Государственная полиция сообщила о как минимум 200 случаях имитации вакцинации за взятку. Люди платили деньги и получали фальшивые цифровые сертификаты Covid-19. В связи с этим полиция уже обратилась в Национальную службу здоровья с просьбой аннулировать 12 незаконно полученных сертификата.

На вопрос портала Delfi можно ли использовать тесты на антитела, чтобы констатировать незаконность получения "ковидного" сертификата, Государственная полиция ответила, что в интересах следствия не открывает методы, которые применяются для выявления таких случаев.