Тест на Covid-19 без направления можно сдать до 7 февраля

Министерство здравоохранения Латвии приняло решение продлить период, в течение которого жители страны имеют право сдать тест на Covid-19, не дожидаясь направления врача. Теперь в случае появления симптомов это можно сделать до 7 февраля.

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Решение позволит ускорить выявление случаев Covid-19, полагает министерство.

Минздрав сообщает, что если у человека есть типичные для Covid-19 симптомы — признаки инфекции дыхательных путей, нарушение обоняния и потеря вкуса, повышенная температура — то тест можно сдать без направления врача. Требуется предварительная запись (централизованная запись по телефону 8303, запись в Centrālā laboratorija — 8330, в E. Gulbja laboratorija — 67801112, в MFD Laboratorija — 66164606, в NMS Laboratorija — 67144015 и в BIOR — 28369560)..

Люди, которые прибыли в Латвию из Великобритании и ЮАР, могут сделать тест вне очереди. Это связано с тем, что в этих странах распространяется новый штамм SARS-CoV-2.

Тест перед поездкой за границу — платная услуга.