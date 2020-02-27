Тест на коронавирус COVID-19 можно сдать в частной лаборатории за 80 евро

Жители Латвии без симптомов коронавируса COVID-19, недавно вернувшиеся из затронутых вирусом регионов и желающие поверить свое здоровье, могут сдать анализ на наличие вируса в E. Gulbja laboratorija. Стоимость анализа составляет 80,40 евро, заявил агентству LETA член правления лаборатории Дидзис Гаварс.

Результаты будут доступны в течение пяти-шести часов после проведения анализа.

При этом руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в среду сообщила, что анализы на наличие коронавируса не проводятся ни в одной лаборатории, кроме Национальной референтной лаборатории Центра инфектологии.

Гаварс же утверждает, что анализы будут проводиться в E. Gulbja laboratorija, и такая возможность доступна со вчерашнего дня. Он отметил, что у лаборатории есть многолетний опыт проведения подобных анализов.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции в четверг заявила, что анализы на коронавирус на данный момент можно сделать только в одной лаборатории в Риге, на улице Бривибас 366. При этом нужно заранее подать заявку, а сам процесс будет проходить в специально оборудованном помещении. Если человек уже почувствовал симптомы заболевания, анализ у него не примут. В таком случае нужно звонить в скорую по телефону 113.

Специалисты советуют жителям Латвии, которые возвращаются из затронутых коронавирусом регионов, следить за своим здоровьем в течение 14 дней. В случае появления симптомов заболевания — высокой температуры, кашля, воспаления горла или затрудненного дыхания — нужно свести к минимуму контакты с другими людьми и звонить по телефону 113. Детям после посещения особенно опасных территорий — Китая, Южной Кореи, Ирана, а также итальянских регионов Ломбардия и Венето — рекомендовано в течение двух недель не посещать образовательные учреждения.