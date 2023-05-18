Выпускники латвийских школ сдают экзамены. Поскольку это происходит в рамках сразу нескольких реформ школьного образования, к процессу возникает много вопросов. Delfi публикует письмо выпускницы 12-го класса одной из школ Риги Марии Евдасиной.

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Прошедший год можно описать двумя знакомыми словами — непонятно! Система оценивания, программа, подготовка к экзаменам — отличались во всех школах. Учителя и школьное управление не знали, к чему готовить учеников. Нас обязали зубрить разные "культурные факты" о Латвии и не говорили, чего ждать от экзаменов.

15 мая в Латвии прошли экзамены по латышскому языку на оптимальный и углубленный уровень. Оптимальный уровень состоял из семи заданий на знание грамматики и правил языка; сочинение на одну из двух предложенных тем на 300-350 слов. Углубленный же, включал в себя тест из двадцати вопросов о двух текстах и сравнительном анализе этих же текстов на 500-600 слов.

В понедельник я сдавала углубленный экзамен по латышскому языку. И решила написать небольшую статью о прошедшем экзамене, где описала неудачную подготовку к экзаменам, с учетом отзывов других знакомых учеников из других школ. Сейчас эта тема у всех на слуху. Думаю, читателям будет интересно узнать мнение выпускников.

Первая проблема экзаменов заключалась в нулевой подготовке половины латвийских школ. Учитывая то, что министерство образования каждый месяц придумывало что-то новое, учителя не понимали, что от нас хотят на экзаменах и к чему нас готовить.

Если осенью никто не знал, какого формата будет экзамен, то зимой прояснилось хоть что-то. Но проблема не стала меньше, ведь времени к подготовке практически не осталось.

Нельзя забывать о новомодных "портфолио", в которых должно было быть определенное количество выполненных заданий за шесть недель до экзамена. Количество этих заданий сократилось в пять раз всего за месяц до отправки. А это означает лишь то, что ученики зря выполняли ненужные задания, которые, к тому же, никак не готовили их к экзамену. Большего абсурда добавляет тот факт, что некоторые школы узнали о подобном правиле лишь за пару месяцев до срока сдачи.

Говоря о двух уровнях экзамена по латышскому, большинство сдающих сошлись на мнении, что углубленный экзамен был намного проще оптимального. Здесь речь так же идет о подготовке. В углубленном уровне упор дается на сравнительный анализ двух текстов, схема которого несложная. В оптимальном, в свою очередь, задания были непонятными. Что уж говорить о том, что некоторые темы вообще не были изучены, ведь учителям они казались неважными. Сдающие оптимальный уровень начали сильно сомневаться, наберут ли они нужные 10%.

Ученики, чей латышский язык родной, не могли смириться с мыслью, что русскоговорящие сдают с ними одинаковые экзамены. И они также признали углубленный экзамен более легким. Некоторые назвали его даже слишком легким.

Напоследок я оставила самое вкусное — культурные факты. Сейчас объясню всю иронию ситуации. Для того чтобы получить максимальный балл за сочинение в обоих экзаменах, нужно включить Латвийские культурные факты, косвенно относящиеся к заданной теме. Соответственно, учеников обязали смотреть латвийские новости, знать историю страны и увлекаться культурной жизнью Латвии. Грубо говоря, показать свою любовь ко всей латышской культуре. На вопрос, как это относится к экзаменам на знание языка, никто из учителей или учеников не смог дать ответ.

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Остается надеяться на просветление в умах министров образования страны. От всех учеников Латвии, хочу пожелать им, внятно объяснить учителям и другим работникам школ, к чему готовить детей и как будут проходить экзамены. Отговорки, по типу: "Это новая система обучения и она плохо проработана" никогда не должны приниматься. Надеюсь, латвийское образование выздоровеет в скором времени.