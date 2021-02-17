Тест Павлютса на коронавирус показал отрицательный результат

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс, который оказался контактным лицом больного с коронавирусом, получил отрицательный результат анализа на коронавирус. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

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Ранее политик сообщил, что в среду он получил известие о том, что у сотрудника его канцелярии оказался положительный тест на Covid-19. Министр пообещал, что пройдет тест и будет соблюдать самоизоляцию.

На данный момент он чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Как уже ранее писал портал Delfi, в пятницу, 12 февраля, Павлютс получил первую прививку от коронавируса.