Тестирование на Covid-19 в школах будет проводиться раз в неделю

Невакцинированным школьникам придется тестироваться на Covid-19 раз в неделю, сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия). В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости в конкретных возрастных группах тестирование может проводиться чаще.

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На пресс-конференции Анита Муйжниеце вновь подчеркнула, что условие очного обучения во всех школах (в том числе — профессиональных) — наличие сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, или негативный тест.

В вузах условие очного обучения — только "ковидный" сертификат. Однако до 10 октября устанавливается переходный период: студенты могут посещать занятия, предъявив негативный тест. Но поскольку студенты являются людими совершеннолетними, но им придется делать тесты за свой счет.

В детских садах не будет проводиться тестирование воспитанников, маленьким детям не придется носить маски.

По словам министра образования, если тестирование в конкретной школе будет проводиться, например, по понедельникам, а какой-то ученик в этот день по каким-то причинам не придет в учебное заведение, то сотрудничество с лабораториями должно позволить сделать тест и в другой день.

Какие именно лаборатории будут делать тесты слюны школьников, Анита Муйжниеце сказать затруднилась, посоветовав переадресовать этот вопрос ответственному Министерству здравоохранения. В распоряжении министра образования нет информации о том, что лаборатории подняли цены на тесты. Стоимость тестов — это также вопрос, находящийся в компетенции Министерства здравоохранения.

Поскольку в школьных коридорах всем детям придется носить маски (в классах — только непривитым), от ношения масок освобождены учащиеся 1-3-х классов), то актуализировался и вопрос о запасах таких защитных средств. Пока в наличии есть 300 тысяч масок, Латвийский союз самоуправлений обобщает информацию о том, какие запасы имеются на местах. По словам Аниты Муйжниеце, ведутся переговоры с Министерством обороны о закупке масок.

Министр образования подчеркнула, что школьный тест будет действителен неделю для посещения занятий программа профессионального направления, музыкальных и художественных школ. В то же время школьный тест не позволит посещать культурно-развлекательные мероприятия. Поскольку к посетителям таких мероприятий выдвигаются требования предъявить или сертификат, подтверждающий факт вакцинациии или болезни, или негативный тест с коротким сроком действия (например, всего 48 часов). Анита Муйжниеце фактически признала, что школьный тест не дает полной гарантии избежать инфицирования. Это скорее метод мониторинга за ситуацией в учебных заведениях, позволяющий выявить бессимптомных больных.

В случае вспышки заболевания в школе опция перейти отдельным классам или школе на удаленное обучение — будет. Решение вопроса о переходе на такую форму обучения принимает директор школы при согласовании с местным самоуправлением. Также именно директор школы принимает решение о переводе ученика на домашнее обучение, если очное невозможно из-за того, что родители не дают добро на проведение регулярных тестов. В этом случае родителям нужно осознавать, что они берут полную ответственость за получение ребенком обязательного образования.