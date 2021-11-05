Тестирование учеников 4-12 классов начнут уже 8 ноября

Планируется, что 15 ноября ученики 4-12 классов вернутся в школу. Чтобы процесс происходил безопасно, рутинный скрининг школьников начнется уже с 8 ноября. Об этом агентству LETA сообщил отдел коммуникаций Министерства образования и науки.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Скрининг будет проходить 8-12 ноября, при помощи жевательных палочек. Учеников 1-3 классов будут тестировать таким же способом. Если у ребенка нет возможности пройти скрининг в указанные даты, тест можно сдать индивидуально, заранее записавшись в лабораторию. Учиться в школе очно можно только с негативным результатом теста на Covid-19.

Ученики и работники школы, у которых есть сертификат Covid-19, не должны будут проходить скрининг. Работники школы, которые еще не завершили процесс вакцинации, как и прежде, смогут сдавать индивидуальные тесты на слюну согласно графику. После 15 ноября тестирования для сотрудников школы больше не будет.

С 15 ноября по 17 ноября в школах также пройдет тестирование при помощи жевательных палочек для всех классов. В учебных заведениях, где тестирование запланировано на 18 и 19 ноября, лабораторный скрининг не состоится. Ученики и работники этих школ 17 и 21 ноября смогут использовать индивидуальные тесты на антиген, их будут доставлять в школы с 9 по 17 ноября.

Если тест на антиген оказался положительным, об этом нужно будет сообщить в школе и сдать индивидуальный тест на слюну в лаборатории.

Как нужно делать индивидуальный тест на антиген, можно узнать из видео.