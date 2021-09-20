Тестировать школьников на Covid-19 в дальнейшем будут каждые две недели
Foto: LETA

Если заболеваемость в стране значительно увеличится, периодичность тестирования в школах вновь может быть пересмотрена.

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Для того, чтобы процесс тестирования был более удобным для всех сторон, а результаты поступали более оперативно, постепенно в школах вводится новый метод тестирования, когда весь класс тестируется как единая группа, а не как группа образцов. Если в едином образце будет обнаружена инфекция, только тогда школьников будут тестировать по отдельности.

Такой порядок облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, а также снизит расходы на проведение анализов.

Согласно предоставленным Минздравом данным, первые недели тестирования позволили начать в школах очное обучение и предотвратить вспышки "Covid-19" в 215 образовательных учреждениях, а также более объективно оценить распространение Covid-19 в краях Латвии.

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LETA

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LETA
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