Тесты на Covid-19 начнут делать всем пациентам приемных отделений больниц

Чтобы ограничить распространение коронавируса и по возможности оперативнее выявлять заболевание, тесты на Covid-19 будут делаться пациентам в приемных отделениях больниц. Такое решение приняла в пятницу Государственная медицинская комиссия.

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Как сообщила представитель Минздрава Анна Страпцане, такой подход также позволит лечебным учреждениям эффективнее принимать меры безопасности.

Анализы будут делаться, например, пациентам, поступающим в больницы на скорой помощи.

Уже сейчас в больницах анализы на Covid-19 делают некоторым группам пациентов, например, в случае неотложных операций. Также тестируются все пациенты с пневмонией, острой респираторной инфекцией, с лихорадкой неясного происхождения.

В дальнейшем тесты будут делаться в приемных отделениях независимо от жалоб пациента, исключением будут дети, если у них нет симптомов заболевания.

Сейчас семейный врач может отправить сдавать тест на Covid-19, если у пациента есть характерные симптомы этой болезни, а также пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом в отсутствие симптомов Covid-19.