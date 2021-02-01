Tet прекратит ретрансляцию “ПБК”, “НТВ Мир” и “Рен ТВ Балтия”
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Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства из-за соблюдения режима санкций телекоммуникационное предприятие Tet прекратит ретрансляцию телеканалов “ПБК”, “НТВ Мир”, “Рен ТВ Балтия”, “Кинокомедия” и “Киномикс”, заменив их на другие, равноценные каналы, сообщило предприятие.

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Предприятие направило распространителю каналов в Латвии SIA "TEM LV” (часть медиахолдинга SIA "Baltijas mediju alianse”) несколько запросов о правах на ретрансляцию этих каналов в Латвии. Компания не смогла получить юридически обоснованного объяснения, поэтому не может провести соответствующую оценку рисков.

Из-за этого, а также из-за сообщений о том, что выгодоприобретателю SIA "Baltijas mediju alianse” выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций, Tet призывает власти Латвии объяснить, какие действия они ожидают со стороны предприятий, оказывающих платные телевизионные услуги.

С 1 февраля Tet исключает вышеупомянутые каналы из своего предложения. По мнению предприятия, их могут заменить каналы LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21. Кроме того, фирма ищет новые каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.

Как уже сообщалось, прокурор суда Рижской области Алдис Лсманис предъявил совладельцу SIA "Baltijas mediju alianse” Олегу Солодову и его соратнику Маргусу Мерима обвинение в нарушении международных санкций. В прокуратуре указали, что благодаря действиям обвиняемых в руки лиц, находящихся под международными санкциями, попало более 10 млн евро.

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