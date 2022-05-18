Тet: с 9 мая в Латвии резко возросло количество DDoS-атак

С 9 мая в Латвии резко возросло количество DDoS-атак, в том числе на госучреждения, сообщили агентству LETA представители технологической компании Tet.

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Во время этих атак на выбранный веб-сайт отправляется большое количество запросов, что приводит к перегрузке и приостановке работы общедоступных интернет-сайтов. Во вторник вечером Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с Tet удалось предотвратить DDoS-атаку мощностью 9,4 гигабита в секунду.

В компании отмечают, что еще до российского вторжения в Украину специалисты компании Tet замечали подозрительную активность в опорной сети, но после начала войны наступило некоторое затишье, а теперь Латвия вновь оказалась в центре внимания злоумышленников.

"Какое-то время мы не были важной целью, однако с 9 мая ситуация в корне изменилась — Латвия снова в центре внимания, DDoS-атаки вернулись, и ими подвержен как госсектор, так и бизнес", — рассказал предтавитель Tet Улдис Либиетис.

Как сообщили представители компании Tet, DDoS-атакам подвергаются как госучреждения, так и частный сектор, в том числе поставщики медицинских услуг и телекоммуникационные компании.