Tet возобновил ретрансляцию Первого Балтийского канала
Foto: LETA

С четверга Tet возобновляет ретрансляцию Первого Балтийского канала, сообщила представитель Tet Ласма Трофимова.

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Договоренность достигнута не с посредником, компанией Tem lv, как было раньше, а с самими создателями канала — компанией Pirmais Baltijas kanāls.

Трофимова подчеркнула, что у ПБК есть лицензия Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), а Tet проанализировал соответствие канала законодательству и выяснил права представительства канала.

Как ранее сообщалось, с 1 февраля Tet прекратил ретрансляцию каналов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Кинокомикс" из-за того, что были неясности с правами на представление интересов телеканалов в Латвии и подозрения в нарушении режима санкций.

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