The Times: латвийский врач-косметолог использует в своей практике в Великобритании нелегальный продукт

Влиятельное британское издание The Times опубликовало расследование о работающих в нескольких странах мастерах эстетической красоты, которые используют в работе вещества, запрещенные в Великобритании. Так называемые уколы красоты рекламируются в основном в социальных сетях, а услуги стоят намного дешевле, чем в респектабельных клиниках. После публикации Британский регулятор лекарственных средств начал расследование черного рынка препаратов ботулотоксина.

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Журналистка The Times в рамках эксперимента посетила несколько клиник эстетической медицины, которые рекламируют себя в основном в Instagram и TikTok. У латвийца Вилниса Карклиньша, в частности, 2000 подписчиков в TikTok, где он рекламирует свои услуги.

Карклиньш работает в клинике эстетической медицины лица и тела в Уэйкфилде, западном Йоркшире. Как выяснила журналистка, молодость он возвращает с помощью препарата Botulax, который производится в Южной Корее, легализован там и во многих других странах мира, но не сертифицирован в Великобритании.

Botulax — более дешевая версия "Ботокса" и, скорее всего, поддельная. На черном рынке фигурируют также препараты Innotox и ReNTox, они также незаконны в Великобритании. Использование незарегистрированных веществ, особенно несертифицированным врачом, может привести к увечью на всю жизнь, говорится в материале.

Когда журналистка посетила место работы Карклиньша, он сказал 30-летней женщине, что у нее "очень глубокие морщины", которые делают ее старше как минимум на пять лет, поэтому ей потребуется около 22 инъекций в области лба и вокруг глаз. Врач предложили клиентке дать письменное согласие на процедуру с просьбой ввести Botulax вместо легального "Ботокса", пояснив, что это простая формальность.

"Это не имеет значения, это просто другой бренд", — сказал он.

Услуга стоит 145 фунтов (менее 174 евро) — наполовину дешевле, чем процедура с инъекциями "Ботокса", для приобретения которого нужен рецепт, а купить препарат можно только у официальных дистрибьюторов.

Журналистке удалось также выяснить, что Вилнис Карклиньш не зарегистрирован в Соединенном Королевстве среди врачей, у которых есть право делать косметологические инъекции. Он пояснил, что учился на врача в Латвии, но не зарегистрировал свою практику в Великобритании. Он использует Botulax, потому что этот препарат намного дешевле и это помогает ему быть востребованным в западном Йоркшире.

По имеющимся данным, Вилнис Карклиньш окончил Международный колледж косметологии в Латвии и десять лет назад был единственным мужчиной в Латвии с дипломом косметолога. "Я делаю почти все косметические процедуры, кроме ухода за ногтями", — говорит он о себе на домашней странице колледжа.

Сообщается, что в Англии у Карклиньша была своя клиника TiTi. Врач постоянно обогащал свои знания, проходя различные курсы, но пришел к выводу, что английский диплом по эстетической косметологии "даже близко не стоит" с латвийским дипломом об образовании. "Уровень нашей программы обучения намного выше", — похвалил он Международный колледж в Латвии.

Директором этого колледжа является Марика Гедерте. В беседе с порталом Delfi она не стала спешить с выводами о деятельности выпускника своего колледжа, но призналась, что знала, с какими препаратами работает Карклиньш в Великобритании, однако ничего не знает об их происхождении.

Гедерте убеждена, что в Латвии также существует черный рынок препаратов ботулотоксина. "Есть оригинальный продукт, его опорожняют и вместо него заливают гораздо более дешевый препарат. Это грустно и очень печально", — заявила Гедерте, добавив, что в Латвии тоже есть спрос даже на самые дешевые инъекции красоты.

Данные из реестра Save Face Registry, созданного аккредитованными в Великобритании косметологами, показывают рост количества жалоб людей на вред, причиненный нелегальными веществами. Так, в 2019 году таких жалоб было 210, а в 2020-м — уже 270. Данных о том, какими брендами вызваны осложнения, нет, но на черном рынке фигурируют разные незарегистрированные медикаменты, в подлинности которых существуют сомнения.