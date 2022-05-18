The Washington Post: страны Балтии и Польша попросили НАТО усилить их защиту
Foto: EP/Scanpix/LETA

Страны Балтии и Польша обратились к НАТО с просьбой о значительном расширении военного присутствия альянса на их территориях, а также размещении там дополнительных вооружений, таких как средства ПВО, чтобы предотвратить возможную "прямую агрессию России", пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету The Washington Post.

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"Прямую военную агрессию России против союзников по НАТО нельзя исключать", — говорится в конфиденциальном совместном предложении Литвы, Латвии и Эстонии, имеющимся в распоряжении газеты.

В нем утверждается, что "Россия может быстро сосредоточить вооруженные силы у восточной границы НАТО и поставить альянс перед войной как свершившимся фактом".

В документе предлагается направить в каждую из стран, которым может "угрожать Россия", воинский контингент численностью до 20 тысяч человек.

Вместе с тем, как отмечет издание, ряд политиков, в том числе из Франции и Италии, "выражают скептицизм" в отношении того, что Россия в ближайшее время будет представлять угрозу для территорий стран НАТО. Они считают, что такое масштабное развертывание сил за счет других районов мира может ослабить их возможности сдерживания и является чрезмерно дорогостоящим.

Предварительное решение по этому вопросу должно быть принято к концу июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде. Ожидается, что на этой встрече они также первоначально одобрят заявкам Финляндии и Швеции на членство в альянсе, при условии, что Турция отзовет свои возражения, пишет The Washington Post.

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