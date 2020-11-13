Тихановская в Риге: в Беларуси как можно скорее должны состояться справедливые выборы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

"Каждый день мы делаем все возможное, чтобы в Беларуси как можно быстрее состоялись новые, справедливые выборы", - сказала в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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Она подчеркнула, что в Беларуси происходит геноцид, продолжается физическое воздействие на людей, насилие в тюрьмах. Подобный уровень насилия со стороны руководства страны - беспрецедентный, сказала Тихановская.

По словам Тихановской, около 80% жителей Беларуси хотят перемен. Протестное движение не ослабевает, но принимает другие формы. Люди продолжат выходить на улицы, однако, чтобы протесты были более действенными, тактику придется изменить, и сейчас ведется активная работа над этим.

"В стране, где у человека нет никаких прав, нужно очень точно продумывать каждый шаг", - сказала лидер оппозиции.

Она отметила, что страны ЕС поддержали выбор белорусского народа, и выразила благодарность всем, кто не признает результаты выборов 9 августа. События в Беларуси должны быть расследованы на международном уровне, сказала Тихановская.

Как сообщалось, Тихановская сегодня прибыла с визитом в Ригу, где встретится с президентом Эгилом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, а также примет участие в международном форуме по вопросам политики безопасности "Рижская конференция 2020".

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LETA

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LETA

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Светлана Тихановская TV3 Беларусь Кришьянис Кариньш Эгил Левитс Эдгар Ринкевич
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