"Толерантности нет": Полиция перекрыла доступ к Памятнику освободителям в Риге

Сотрудники полиции после 9 часов утра в среду полностью перекрыли доступ к памятнику Освободителям — теперь к монументу нельзя возложить цветы даже в индивидуальном порядке, сообщает Delfi.lv.

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Возложение цветов к Памятнику освободителям в этом году было разрешено только в индивидуальном порядке, доступ к монументу был ограничен. Тем не менее, 9 мая множество рижан пришли в парк, и пространство перед монументом почти полностью было покрыто цветами.

Ранним утром 10 мая сотрудники муниципального предприятия Rīgas dārzi un parki собрали цветы, причем использовали для этого ковш трактора. Эти действия вызвали широкий резонанс в соцсетях, и во вторник массовое возложение цветов повторилось. Вечером в парке собралось около 500 человек. Хотя большинство из них соблюдали порядок, некоторые вели себя громко, пели и выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и советскую армию.

В ночь со вторника на среду возле Памятника освободителям было спокойно, свидетельствуют наблюдения репортера портала Delfi. У памятника дежурило несколько патрулей Госполиции и Рижской муниципальной полиции. Ближе к памятнику стояла группа (около 15 человек) явно знакомых друг с другом людей, которые общались на русском языке, но не проявляли никаких негативных действий по отношению к полиции, а также не пытались совершить какие-то правонарушения.



В среду утром полиция перекрыла доступ к Памятнику освободителям в Парке победы и площади вокруг памятника – контроль за объектом переняло управление Государственной полиции по охране за специальными объектами.

Это сделано, "чтобы не допустить посягательства на безопасность общества, отдельных мест, здоровья и имущества, а также для предотвращения возможных провокаций и максимально возможного предотвращения возможных правонарушений", — отмечают Госполиции.

“Госполиция проводит черту произошедшему ранее. Теперь подход к правонарушениям, связанным с прославлением советского режима и поддержкой войны будет резким и однозначным, никакой толерантности“, — заявили в полиции.

В полиции также началась внутренняя проверка. Будут оцениваться действия сотрудников полиции 10 мая, когда у памятника собралась толпа людей, а многие открыто демонстрировали поддержку России. В случае, если будет констатировано бездействие со стороны работников, реакция также будет резкой – вплоть до возбуждения уголовной ответственности и отстранения от службы, говорится в заявлении.

Министр внутренних дел Мария Голубева, комментируя в твиттере события в парке Победы, сообщила, что задержаны люди, которые прославляли агрессию или использовали запрещенную символику, в том числе молодой человек с российским флагом. "Полиция защищала права граждан Латвии, применяя также силу, когда необходимо", — указала министр.

В среду утром попытки возложить цветы продолжились. Сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу около 9 часов утра, сообщает LETA.

“Ситуация, в которой утром 11 мая несколько людей на короткое время возложили цветы у памятника – недопустима и немедленно предотвращена“, – говорится в заявлении Госполиции.

Призывы к протестам

Русский союз Латвии (РСЛ) на своей странице в сети Facebook осудил уборку возложенных у Памятника освободителям цветов трактором и готов протестовать "против самоуправства, которое произошло в Риге 9 и 10 мая". Партия призывает приходить в пятницу, 13 мая на митинг на Ратушной площади.

Между тем, как пишет LETA, жители, осуждающие агрессию России в Украине, в социальных сетях делятся своими размышлениями о том, что прославлению РФ и СССР в Латвии нужно наконец поставить точку.

Так предприниматель Гирт Калниньш в Twitter написал, что после того, что произошло в понедельник и вторник, выглядит, что "в ближайшие дни нужно организовать народную акцию вблизи объекта в Пардаугаве", чтобы дать отпор "моральным дегенератам". В свою очередь музыкант Ральф Эйландс призывает организовать протест у памятника, указывая, что "это публичный призыв ко всем, кому эти два дня ударили по нервам".

Многие комментаторы в Twitter поддержали эти предложения и снос памятника, а также выразили недоумение относительно действий полиции.

Полиция и городские власти делят ответственность

Начальник Госполиции Армандс Рукс в эфире LTV заявил, что правоохранительным органам известны как минимум четыре человека, которые призывали жителей повторно идти к памятнику. Госполиция за организацию несанкционированных собраний призовет к ответственности как минимум четверых — бывших депутатов Рижской думы Алексея Росликова и Вадима Баранника, а также представителей Русского союза Латвии.

В интервью TV3 Рукс признал, что полиция не прогнозировала такое развитие событий 10 мая — в социальных сетях не было никаких признаков, что кто-то готовится "повторить 9 мая". Поэтому полиция не планировала стягивать в парк дополнительные силы.

По словам Рукса, к эскалации ситуации привело то, что цветы от монумента убрали уже утром. После этого полиции пришлось бороться с последствиями. Он заявил, что полиция не призывала убрать цветы, этот вопрос находится в ведении самоуправления. В полиции начата служебная проверка в связи с действиями должностных лиц в этой ситуации.

Уборка цветов у памятника была согласована с полицией и была включена в план по обеспечению безопасности в парке Победы. Об этом заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге, сообщает LETA. Он признал, что уборка цветов трактором, возможно, была не лучшим решением, но напомнил: собрания 9 мая в этом году фактически означают прославление агрессии России.

В данный момент ситуация у памятника уже стала вопросом общественного порядка и даже национальной безопасности, считает он.

Премьер требует объяснений, президент осуждает

Премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник вечером заявил, что ждет от министра внутренних дел разъяснений о ситуации у памятника в парке Победы, где было допущено скопление нескольких сотен людей и прославлялась советская армия и Россия.

Во вторник вечером Кариньш написал в твиттере, что демонстрация неуважения к латвийской государственности, историческому опыту и жертвам войны России против Украины недопустимо. "Происходящее в Пардаугаве сегодня не имеет оправдания", — заявил премьер, добавив, что ждет действий ответственных служб и разъяснений этой ситуации от Голубевой.

"Krievu pasaulē" dzīvojošo pulcēšanās pie Okupantu pieminekļa ir necieņa pret Latvijas valsti un latviešiem. Latvijas patrioti no tās stingri norobežojas. Vidusceļa te nav. — Egils Levits (@valstsgriba) May 11, 2022



Происходящее в парке Победы осудил президент Латвии Эгилс Левитс, по словам которого собрания тех, кто живет в "русском мире" — это проявление неуважения к Латвии и латышам.