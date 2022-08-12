Только 10% латвийцев верят, что правительство выведет страну из кризиса. Почти столько же верят в оживление динозавров

В январе этого года только 10% опрошенных верили, что политики, которые сейчас находятся у власти, смогут вывести Латвию из кризиса. Почти столько же жителей (8% и 6%) верят в то, что на их веку ученые клонируют динозавров, а люди будут жить на Марсе. Об этом свидетельствуют данные опроса жителей, проведенного SKDS.
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В целом ситуация не сильно отличается от положения 2011 года – только тогда люди чуть меньше верили в вероятность жизни на Марсе.
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