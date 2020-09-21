Только 10% жителей завещали капитал по второму пенсионному уровню

С 1 января 2020 года, когда вступили в силу поправки к закону "О государственных накопительных пенсиях", оговаривающие право передавать в наследство свой пенсионный капитал второго уровня, только 10% латвийцев, которые участвуют в программе пенсий второго уровня, воспользовались этой возможностью. Об этом сообщает Rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Ежегодно более в Латвии 5000 участников второго пенсионного уровня умирают, не достигнув пенсионного уровня.

"До 1 сентября выбор сделали 135,2 тысячи человек. С учетом того, что во втором пенсионном уровне принимают участие почти 1,3 млн жителей, то выбор, что делать с накопленным капиталом совершили 10%. Часть решили, что их накопления будут перенаправлены на второй пенсионный уровень конкретного лица, а 2% — завещали государство. Так происходит и в ситуации, если человек выбор не сделал. Это можно оформить на сайте Latvija.lv", — рассказала представитель Госагентства страхования (VSAA) Ивета Дайне.

Накопления второго пенсионного уровня можно оставить в наследство любому физическому лицу, которые необязательно должен быть родственником. Но при таком варианте наследником накоплений может быть только один человек, который должен быть участником 2-й пенсионной системы. В противном случае накопления будут унаследованы в общем порядке.

В тех случаях, если заранее (на момент смерти) конкретный наследник таких накоплений не избран (то есть нет специальной отметки в VSAA), то они будут наследоваться в общем порядке, оговоренном в Гражданском законе. Он предусматривает наследование по закону и по завещанию. Наследственными делами занимаются присяжные нотариусы.