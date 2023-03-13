Только через переднюю дверь! Благодаря новой системе Rīgas satiksme выросла регистрация билетов
Foto: LETA

На маршрутах предприятия общественного транспорта ООО Rīgas satiksme, где посадка организована через переднюю дверь, количество зарегистрированных пассажирами поездок в будние дни увеличилось почти на четверть, сообщила руководитель отдела общественных отношений ООО Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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Посадка через передние двери с 1 февраля введена на 19 маршрутах, и в будние дни количество регистраций поездок выросло на 24%, а в выходные - на 33%.

Сравнительно самый большой прирост числа регистраций билетов наблюдается в промежуток с первого рейса до 7 часов утра и по вечерам после 21:00.

Как сообщалось, посадка только через передние двери была введена в целях борьбы с безбилетниками, чтобы каждый пассажир регистрировал поездку на валидаторе рядом с кабиной водителя. Также это помогает ограничить число людей, садящихся в общественный транспорт в грязной и дурно пахнущей одежде.

Оборот муниципального предприятия Rīgas satiksme в 2021 году составил 161,117 млн евро, что на 7,1% меньше 2020 года, а прибыль выросла в 3,1 раза до 3,049 млн евро.

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