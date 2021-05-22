Только до 27 мая избиратели могут поменять избирательный округ

Только до 27 мая избиратели, желающие проголосовать 5 июня на муниципальных выборах в том округе, где они владеют недвижимостью, могут поменять избирательный округ, агентству ЛЕТА сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.
Поменять избирательный округ можно онлайн - используя э-услугу Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) "Выяснение и смена избирательного округа" или подав заявление в любом учреждении самоуправления, занимающемся декларированием места жительства
На выборах в органы самоуправления 5 июня избиратели смогут голосовать на любом избирательном участке по своему выбору в том избирательном округе, в списке избирателей которого они зарегистрированы. В связи с этим в отличие от предыдущих выборов нет необходимости проводить смену участка.
5 июня 2021 года выборы самоуправлений будут проходить на новых административных территориях. Административная территория каждого самоуправления образует отдельный округ. Выборы пройдут в 41 округе - шести городах государственного значения и 35 краях.
В отличие от предыдущих выборов Управление по делам гражданства и миграции не отправляло по почте каждому избирателю на адрес задекларированного места жительства письмо с информацией, на каком избирательном участке избиратель зарегистрирован на выборы.
Каждый избиратель может найти избирательные участки в своем округе на сайте ЦИК "www.cvk.lv" в разделе "Избирательные участки". В свою очередь узнать свой округ можно на сайте Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) в разделе электронных услуг "Выяснение избирательного участка". Также узнать об избирательном участке и округе, где избиратель зарегистрирован для участия в выборах, можно по справочному номеру ЦИК 67049999. Телефон работает каждый день с 9:00 до 20:00.
В муниципальных выборах имеют право участвовать граждане Латвии и государств-членов Европейского союза в возрасте от 18 лет, зарегистрированные по месту жительства на административной территории соответствующего самоуправления (кроме Риги) не менее чем за 90 дней до дня выборов, или те, кто владеет недвижимостью в соответствующем самоуправлении.
В свою очередь, в Рижском самоуправлении выборы в этом году проходить не будут, так как дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году, и она продолжит работу до выборов 2025 года.