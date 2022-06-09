Только до конца этого года. Правительство продлило меры поддержки украинских беженцев

Кабинет министров на внеочередном заседании в среду вечером согласовал продление поддержки гражданских жителей Украины, прибывших в Латвию. Это следует из информации, доступной на Едином портале разработки и согласования проектов правовых актов.

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В повестке дня заседания правительства были два нормативных акта — поправки к Закону "О поддержке гражданских жителей Украины" и новые правила Кабинета министров об обеспечении первичной поддержкой жителей Украины.

Первичная поддержка: жилье и питание

Поправки к Закону "О поддержке гражданских жителей Украины" предусматривают, во-первых, что такая первичная поддержка как размещение украинских беженцев будет предоставляться на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. Во-вторых, поправки к закону гласят, что физические и юридические лица также смогут получать компенсацию за проживание гражданских лиц в Украине на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность для украинских беженцев, которые не смогут найти себе жилье, получать поддержку в размещении также после по истечении 120-дневного периода, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Поскольку в июне у многих беженцев истекает срок получения первичной поддержки, то необходимо внести ясность в то, какая ситуация будет в дальнейшем, говорится в аннотации к законопроекту.

Поправки предусматривают, что первичная поддержка — проживание и питание — будут предоставляться до 31 декабря 2022 года. Также оговорено, что проживание для всех граждан Украины предоставляется на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. При этом затем право получать помощь в размещении будет у всех украинских беженцев вне зависимости от того, в какой период после 24 февраля 2022 года они прибыли в Латвию. В свою очередь питание гражданам Украины, обратившимся за ним с 25 мая, будет предоставляться на срок до 30 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Жилье после первичной поддержки

Поправки предусматривают, что физическое или юридическое лицо, которое бесплатно размещает одного или нескольких граждан Украины в собственном доме, сможет получать компенсацию за проживание каждого беженца 120 дней (ранее 90 дней) до 31 декабря 2022 года. Это означает, что те, кто примет у себя беженцев, могут претендовать на компенсацию за период не более 120 дней в 2022 году.

Поправки к закону не отменяют требование о том, что заявление о компенсации владельцы такого жилья должны будут подать в самоуправление в течение 14 дней с начала проживания.

Как и прежде, те гражданские лица Украины, которые размещены у физических и юридических лиц, получающих за это вознаграждение, не будут получать продукты питания от государства.

Поправки предусматривают, что государство продолжит предоставлять жилье, но только до 31 декабря 2022 года, тем некоторым гражданам Украины, которые не могут найти место для проживание самостоятельно по истечении указанного 120-дневного срока. Такую помощь государства смогут получить беженцы с инвалидностью, те, кто ухаживает за инвалидом, беженцы, достигшие пенсионного возраста согласно латвийскому законодательству, а также тем, кто очно посещает детсад, школу или вуз в Латвии. На такую же поддержку смогут рассчитывать беременные или находящиеся в декрете женщины, один из родителей в период ухода за ребенком, а также те, кто обеспечивает уход за ребенком, у которого нет возможности посещать детсад.

Те физические и юридические лица, которые разместят у себя бесплатно украинских беженцев вышеупомянутых категорий, смошкт получать компенсации и за переод, превышающих 120 дней. Однако и эти выплаты будут производиться только за период до 31 декабря 2022 года.

В свою очередь новые правила Кабинета министров, которые были приняты правительством в среду вечером, будут регулировать уже конкретный порядок оказания первичной помощи гражданскому населению Украины. В аннотации к правилам говорится, что в случае, если самоуправление разместит беженца, заключив арендный договор с частным лицом, то самоуправлению будут возмещены все платежи, связанные с использованием жилого помещения, но не более чем в объеме 300 евро в месяц на одну квартиру.

При размещении украинских беженцев в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, эксплуатации или пользовании самоуправления, а также в других местах размещения, включая туристические, компенсация будет составлять не более 100 евро на одного человека в месяц. При условии, что в помещении проживает не более трех человек. За каждого последующего (четвертого, пятого и так далее) постояльца платить будут еще 50 евро.

Важно, что новые правила разрешают платить такие компенсации за размещение в помещениях, которые не принадлежат самоуправлению и не находятся в управлении муниципалитетом.

Также новые правила оговаривают получение помощи и поддержки украинскими беженцами, имеющими проблемы с передвижением.

Стоимость поддержки беженцев

Предполагается, что на эти меры поддержки потребуется 7,87 млн ​​евро из государственного бюджета в этом году и 964 900 евро в следующем году. Львиная доля средств — около 5,76 млн евро — из этой суммы предназначено для обеспечения беженцев жильем.

По информации МВД, с начала войны в Украине в Латвии зарегистрировано около 32 000 мирных беженцев, почти 26 000 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство.