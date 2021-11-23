Только ковид-сертификат: Пабрикс предложил отказаться от проверки документов на входе в "зеленые" зоны

Во вторник, 23 ноября, министр обороны Артис Пабрикс во время заседания правительства предложил отказаться от проверки удостоверения личности вместе с ковид-сертификатом в общественных местах.

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Пабрикс пояснил, что во многих местах в Европе не требуется удостоверение личности вместе с ковид-сертификатом. Также он не слышал о случаях, когда, например, охрана магазина выявляла поддельные сертификаты.

Для того, чтобы не способствовать недовольству общественности, Пабрикс призвал отказаться от проверки персональных документов. Если правительство не согласится с этой инициативой, министр предлагает принять такую норму, в связи с которой удостоверение личности нужно показывать только в случае появления сомнений у проверяющего.

Хотя в Латвии удостоверяющими личность документами являются паспорт и ID-карта, Пабрикс считает, что для определения личности человека можно спокойно использовать водительские права.

Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсоне согласилась с министром обороны, указав, что требование показывать документ — это недоверие к обществу Латвии. Она также заявила, что в Эстонии при проверке сертификата удостоверение личности не требуется.

Тем временем министр культуры Наурис Пунтулис отметил, что, по его мнению, "правда где-то посередине". В то же время важно понимать, что есть охранники и дежурные, которые не принимают никакой другой документ кроме паспорта и ID-карты.

"Я знаю много, много случаев, когда этим злоупотребляют. Люди просто отправляют сертификаты друг другу и заходят в помещение, зная, что у них не спросят удостоверение личности", — подчеркнул Пунтулис.

Между тем министр внутренних дел Мария Голубева выступила за проверку удостоверения личности, поскольку полицейский может в любой момент подойти и попросить показать документ.

Пока правительство не приняло решения по предложению Пабрикса. Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал рассмотреть этот вопрос на уровне специалистов, поскольку решение не политическое и разговор должен быть "техническим".