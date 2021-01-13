Только на двух дорогах Латвии будет разрешена скорость выше 90 км/ч, появятся новые радары

Этим летом на дорогах Латвии будут только два участка, где разрешенная скорость движения, возможно, будет 110 км/ч. Радары контроля средней скорости, которые были на Тинужском шоссе, могут появиться и в других местах. Об этом рассказал ReTV министр сообщения Талис Линкайтс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"С учетом того, что Юрмальское шоссе ремонтируется, то на участке дороги возле "Сените" можно поставить 110 км/ч", — считает Линкайтс.

На некоторых участках дорог летом разрешенная скорость увеличится, но какой она будет, еще будет решаться, рассказал представитель Управления безопасности дорожного движения Госполици Юрис Янчевскис. "Чем больше скорость, тем больше расходы, тем выше повреждения. А та категория людей, которая превышает скорость, будет ехать еще быстрее", — отметил он.

По его словам, чаще всего скорость превышает водители от 18 до 29 лет, стаж которых не превышает два года.

Сейчас на дорогах Латвии действует 100 стационарных фоторадаров. Министерство сообщения, возможно, позволит самоуправлениям самим устанавливать радары, которые будут включены в общую систему. Рассказывая о кампании "Не несись как сумасшедший", представитель Госполиции Андис Рикевицс отметил что радары — один из самых эффективных способов контролировать скорость движения и они позволяют "справиться с большими сумасшедшими летунами, которые подвергают опасности не только себя, но и все общество, не только вне населенных мест, но и в городах".