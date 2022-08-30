Только на госязыке: Левитс не стал рассматривать открытое письмо Жданок

Согласно закону "О государственном языке", в Канцелярии президента было принято решение оставить без рассмотрения открытое письмо депутата Европейского парламента (ЕП) Татьяны Жданок (РСЛ), в котором она призвала президента Эгилса Левитса ответить на ряд вопросов в связи с тем, что русский язык больше не будет среди используемых в официальной коммуникации на сайте главы Латвии, а также уточнить его высказывания в СМИ.

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В Канцелярии президента порталу Delfi пояснили, что, согласно второй и третьей частям 10-й статьи закона "О государственном языке", государственные и муниципальные учреждения рассматривают документы только на госязыке, за исключением прямо определенных в законодательстве случаев.

Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на латышский язык. Также перевод может быть сделан в соответствии с установленной Кабинетом министров процедурой.

Учитывая вышеупомянутое, Канцелярия президента оставила заявление Жданок без рассмотрения.

Как ранее сообщал портал Delfi, Жданок в своем письме отметила, что оно написано на русском языке, который является одним из языков Организации объединенных наций (ООН). Отдельные фрагменты своего письма евродепутат перевела на латышский язык.

Жданок поинтересовалась, согласен ли Левитс с высказанным в декларации утверждением, что "все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах", а также упомянула, что президент в интервью Латвийскому радио высказался об одной части жителей Латвии: "Я думаю, что ее нужно просто изолировать". Европарламентарий также отметила, что сама с латышского языка на русский перевела пояснение Левитса о том, кого и почему следует изолировать.

Ранее сообщалось, что сайт Канцелярии президента впредь будет доступен только на латышском и английском языках, заявила представительница канцелярии Юстине Дейчмане.

Она отметила, что в связи с тем, насколько чувствительным в латвийском обществе из-за войны России в Украине становится вопрос о коммуникации госуправления на русском языке, было принято решение в дальнейшем предоставлять информацию для международной аудитории только на английском языке.