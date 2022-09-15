Только не забастовка. Министерство образования сделало новое предложение педагогам

Министерство образования и науки в четверг, 15 сентября, сделало Латвийскому профсоюзу работников образования и науки (LIZDA) новое предложение, касающиеся зарплат педагогов, сообщает агентство LETA. В этот раз предполагается выделить на образование 56,5 млн евро из госбюджета и еще 12 млн евро из бюджетов самоуправлений, заявила министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные").

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Министр выразила надежду, что забастовка педагогов не состоится.

В четверг вечером LIZDA и представители правящей коалиции продолжают переговоры об исполнении требований педагогов.

Вечером в среду, 14 октября, совет LIZDA уже заявил, что начнет 19 сентября бессрочную забастовку педагогов, не приняв предложение Министерства образования и науки.

Глава LIZDA Инга Ванага заявила, что забастовка состоится, поскольку разумные компромиссы не достигнуты, и профсоюз считает, что предложение правительства направлено на раскол педагогического сообщества, поскольку нет решений для всех групп педагогов.

Правительственная коалиция предложила педагогам общеобразовательных школ с 1 января перейти на 40-часовую ставку, в которую были бы включены и контактные часы и работа вне уроков, при этом минимальная ставка была бы повышена с 900 до 1200 евро. Сейчас у учителей 30-часовая рабочая нагрузка, но на практике — это 40 часов вместе с работой в нерабочее время.

Коалиция обещала выделить 60,2 млн евро, из которых 3,7 млн евро планировалось выделить из средств, зарезервированных на непридвиденные случаи. На эти деньги планировалось обеспечить доступность учебных материалов педагогам и сбалансировать нагрузку на педагогов.

Ранее сообщалось, что в забастовке могут принять участие 23 601 педагог из 815 учебных заведений по всей стране.